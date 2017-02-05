فى بشرى جديدة للمرضى وافقت وزارة الصحة والسكان على طرح عقار جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم و امراض القلب فى مصر و الذي يعد العقار الاكثر استخداما فى العالم منذ فترة و الذى يحمل الاسم العلمى ” ميتوبرولول سكسنات”.

ويقول الدكتور محسن ابراهيم استاذ امراض القلب و رئيس الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم يتميز العقار الجديد الذى ينتمى الى المجموعة الدوائية المعروفة بأسم بيتا بلوكرز و التى حصل مخترعها على جائزة نوبل و التى تستخدم لعلاج إرتفاع ضغط الدم و اضطراب نبضات القلب ، والذبحة الصدرية، وبعد ازمات القلب وهبوط عضلة القلب، مشيرا الى أن تلك النتائج الهامة أثبتتها الدراسات الحديثة بما لا يدعوا للشك.

وأضاف بأن العلاج الحديث آثاره الجانبية محدودة نظرا لانتمائه لمجموعة ” بيتا١ بلوكرز ” ويعد علاج موجه لخلايا ” بيتا ١ ” فهو لا يؤثر على باقى خلايا “بيتا ” و يستخدم في علاج الذبحات الصدرية ، وضعف عضلة القلب، والعلاج الجديد لاول مرة يطرح فى السوق المصرى، و اثبتت الدراسات ان هذا العقار هو الوحيد فى مثيلاته الدوائية يقلل نسبة الوفيات فى مرضى ارتفاع ضغط الدم بنسبة ٤٨٪ مقارنة بأدوية مدرات البول.

ويقول الدكتور سامح شاهين استاذ امراض القلب كلية طب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لامراض القلب أن عقار( ميتوبرولول سكسنات) مفيد لعدد من امراض القلب اولهم مرض ارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب ، مشيرا الى انه من الامراض المنتشرة في مصر، ويصيب حوالي ٢٦٪ من البالغين، ولذلك هناك أهمية بالغة فى الحصول على أدوية مؤثرة لعلاجه لان مضاعفات ارتفاع ضغط الدم قد تسبب نزيف فى المخ، والفشل الكلوي، وامراض اخري في عضلة القلب، كما أن العلاج الجديد يخفض من مخاطر الوفاة لدى مرضى جلطات القلب ، و مرض هبوط عضلة القلب، ويحمى الكلي من الفشل نتيجة استمرار الضغط المرتفع.

وأضاف بأن من مميزات هذا الدواء ايضا تتعلق بمرض هبوط عضلة القلب فى حالتها المتأخرة، حيث يساعد على تحسين أدائها، وتقليل فرص الوفاة نتيجة لمضاعفات هبوط العضلة.

ارتفاع الضغط

ويقول الدكتور محمد صبحى استاذ امراض القلب جامعة الاسكندرية ان هذا العقار خضع لإبحاث كثيرة فى أكثر من مركز عالمى ولذلك نتائجه جيده جدا ومؤثرة فى علاج ارتفاع ضغط الدم، وهبوط عضلة القلب، والذبحة الصدرية، و اضطراب نبضات القلب .

وأشار ان العلاج الجديد تأخر وصوله الى مصر، لافتا الى أنه يستخدم فى امريكا و أنجلترا منذ فترة طويله، ويتميز العلاج الجديد فى انه دواء موجه لخلايا بيتا ١، وبالتالى فإن الاعراض الجانبية لا تذكر، مقارنة بالادوية الاخرى التى تعمل على خلايا بيتا ١ و بيتا ٢.

وعلى جانب أخر يتميز هذا العقار بأنه لا يؤدى الى خلل في نسب السكر فى الدم و لا يزيد من احتمالية الاصابة بمرض السكرى و ايضا لا يؤثر على القدرة الجنسية للرجال.

ومن جانبه، يقول الدكتور حسام قنديل استاذ و رئيس اقسام القلب بكلية طب جامعة قصرالعينى أن العلاج الدوائى لأمراض القلب تطور في السنين الاخيرة بشكل كبير، و بنائا على الارشادات العالمية الحديثة تعتبر مجموعة البيتابلوكرزمن الادوية التى تستخدم كخط اول فى علاج امراض الشريان التاجى و هبوط عضلة القلب.

وأضاف بأن العلاج الدوائي يمكنه السيطرة حاليا على امراض الشرايين التاجية فى معئم الاحيان، ولا يتم الاحتياج الي التدخل الجراحي، او القسطرة خصوصا فى حالة سلامة عضلة القلب إلا فى الحالات الحادة او فى حالة حدوث مضاعفات مثل ارتجاع شديد فى الصمام المترالى، اما في حالة هبوط عضلة القلب الامور تختلف ويصبح الحكم مبني علي درجة القصور الموجودة، وهنا يتقرر اضافة طرق اخري غير العلاج الدوائي .

ويقول الدكتور خالد عاطف رئيس شركة استرازينكا مصر أن الشركة حرصت على طرح الدواء الذى يستخدم على نطاق واسع فى العالم بأسعار تناسب جميع المرضى حرصا منها على المريض المصرى، و أيمانا بحقه فى العلاج المتطور والحديث مثل كل المرضى فى العالم.

و اضاف دكتور خالد ان رغم التحديات التى يواجهها سوق الدواء فى مصر اصرت الشركة على الاستمرار و زيادة استسمارتها فى الفترة الاخيرة بما يعادل ٤٠٠ مليون جنيه حرصا منها على الاستمرار فى السوق المصرى بأسعار تناسب كل المرضى و مثال هذا الدواء الذى يتم طرحه اليوم فقد تم تسعيره ب ٢٥ جنيها يكفى شهر للمريض و لم تطلب الشركة رفع سعره ايمانا منها ان من حق مريض الضغط الحصول على الدواء الاكثر استخداما فى العالم اسوة بالمرضى فى امريكا و اوربا.