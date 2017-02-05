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جناح مصر بـ«الجنادرية 31» يستقبل وفد ملتقى «رواد ومواهب» السعودي
مهرجان الجنادرية 30

جناح مصر بـ«الجنادرية 31» يستقبل وفد ملتقى «رواد ومواهب» السعودي

الأحد، 5 فبراير 2017 04:53 م
محيط: أ ش ا

التقى اللواء حسن خلاف المشرف العام علي جناح جمهورية مصر العربية (ضيف شرف المهرجان الوطني السعودي للتراث والثقافة “جنادرية 31”) والمقام حاليا بالعاصمة السعودية الرياض، بمقر الجناح المصري، المشرف العام علي ملتقي “رواد ومواهب” السعودي الدكتور محسن الشيخ أل حسان، وكوكبة من أعضاء الملتقي، حيث اصطحابهم في جولة متكاملة علي مقتنيات مصر الكنانة من ثقافة وتراث وصناعات وفنون.

وقال اللواء خلاف في تصريح عقب اللقاء “لقد تشرفنا باستقبال الأشقاء من ملتقي رواد ومواهب السعودي في جناح مصر بالجنادرية، وقد كانت الزيارة عبارة عن تأكيد محبة الشعب السعودي المضياف لشعب مصر العريق”.

ومن جانبه، قال المشرف العام علي الملتقي “لا أستطيع أن أصف سعادتي وزملائي في “رواد ومواهب” ونحن نقوم بتلك الجولة الثقافية التراثية الفنية في معرض “أم الدنيا” مصر واطلاعنا علي حضارة مصر وثقافتها وفنونها”، داعيا جميع زوار “الجنادرية 31” إلى زيارة جناح مصر ليشاهدوا تاريخ الحضارات والثقافات والفنون المصرية العريقة.

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