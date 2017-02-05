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السفارة الأمريكية في بغداد تنفي ما تردد بشأن رفض ترامب استقبال العبادي
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

السفارة الأمريكية في بغداد تنفي ما تردد بشأن رفض ترامب استقبال العبادي

الأحد، 5 فبراير 2017 04:49 م

نفت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الاحد، ما بثته بعض وسائل الاعلامي أمس عن رفض الرئيس الامريكي دونالد ترامب استقبال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقالت إن ما تردد بهذا الشان عار عن الصحة.

وذكر المكتب الاعلامي للسفارة في بيان صحفي أن ” ما نسب في وسائل إعلام حول إبلاغ السفير الأمريكي دوجلاس سيليمان رئيس الوزراء العراقي قبل أيام حول قرار للرئيس الامريكي بعدم استقبال العبادي هي أخبار خاطئة وعارية عن الصحة تماما”.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الانجازات التي حققتها القوات العراقية في مدينة الموصل، إضافة إلى استمرار الدعم الامريكي للعراق .
وكان ترامب وجه دعوة للعبادي لزيارة الولايات المتحدة ولقائه ووعد بتقديم دعم قوي للعراق.

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