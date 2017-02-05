أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 5 من المتورطين فى إقتحام قسم شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، إبان أحداث فض إعتصامى رابعة والنهضة لجلسة 5 مارس المقبل.

وقال محامى المتهمين خالد الكومى- في تصريح اليوم “الأحد” - إن المحكمة أجلت نظر إعادة محاكمة 5 متهمين محكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا خلال شهر يوليو الماضى، إلى جلسة 5 مارس المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم .

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين الخمسة، على فترات متفاوتة، بعد صدور أحكام غيابية ضدهم، وتمت إعادة إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة عسكرية.

يذكر أن نيابة أسيوط العسكرية كانت قد وجهت عدة اتهامات للمتهمين منها (اقتحام مركز الشرطة وسرقة الأسلحة واستعراض القوة واستخدام العنف ضد أفراد شرطة مركز “أبوقرقاص” ، وخلق حالة من الفوضى، وحمل أسلحة نارية للاعتداء على رجال الشرطة).