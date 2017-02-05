 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 03:52 مساءً
روابط سريعة
تجديد حبس 3 أعضاء بالعمليات النوعية للإخوان 45 يومًا
المستشار شعبان الشامي

تجديد حبس 3 أعضاء بالعمليات النوعية للإخوان 45 يومًا

الأحد، 5 فبراير 2017 04:52 م

قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأحد، تجديد حبس 3 عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورطهم فى تأسيس خلية إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية.

يشار إلى أن المتهمين الثلاثة فى القضية رقم 695 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، هم كل من: عمر سعد حسنين، وعمرو صابر أبو السعود، ومحمد رفعت أبو الفتوح.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، واستهداف المنشآت العامة والحيوية، والتخطيط لاغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3