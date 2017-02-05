قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأحد، تجديد حبس 3 عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورطهم فى تأسيس خلية إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية.

يشار إلى أن المتهمين الثلاثة فى القضية رقم 695 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، هم كل من: عمر سعد حسنين، وعمرو صابر أبو السعود، ومحمد رفعت أبو الفتوح.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، واستهداف المنشآت العامة والحيوية، والتخطيط لاغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.