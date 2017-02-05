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البدء في مشروع الصوت والضوء بمعبد هيبس بالوادي الجديد
الوادي الجديد

البدء في مشروع الصوت والضوء بمعبد هيبس بالوادي الجديد

الأحد، 5 فبراير 2017 05:17 م
وكالات

قال محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، إنه تم البدء في تسجيل العرض لمشروع الصوت والضوء بمعبد هيبس بمدينة الخارجة من خلال وزارة الآثار وبالتعاون بين المحافظة والإذاعة المصرية لتنفيذ التسجيل.

وأضاف المحافظ ، في تصريح اليوم الأحد، أنه جاري الاستعداد لاستكمال باقي الأعمال التقنية الفنية الخاصة بالمشروع من إضاءة بالصوت.. مشيرًا إلى أن التجربة تتضمن تنفيذ مقدمة درامية عن تاريخ الواحات، وأهم العصور التاريخية المتمثلة به والعصر الفارسي الصاوي والممثل بشكل منفرد بالمعبد.
وأكد المحافظ أن هذا المشروع سوف يعيد الحياة لمعبد هيبس بعدما تم ترميمه ليصبح مقصدا سياحيا هاما داخليا وخارجيا، وأنه في حال نجاح التجربة بالمعبد، سيتم تنفيذها على مراحل في معبد “الناضورة”، ومنطقة “البجوات” الأثرية شمال مدينة الخارجة.

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