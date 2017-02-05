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الهيئة الهندسية تحفر 3آبار بتكلفة 9 ملايين لزراعة 19 فدانا بالوادى الجديد‎
الهيئة الهندسية

الهيئة الهندسية تحفر 3آبار بتكلفة 9 ملايين لزراعة 19 فدانا بالوادى الجديد‎

الأحد، 5 فبراير 2017 04:48 م
خاص - محيط

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت حفر 3 آبار لاستصلاح وزراعة 19 ألفا و320 فدانا بمنطقة “أبو طرطور” بتكلفة تتجاوز 9 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال 4 أشهر، وذلك عقب حفر بئر ري إختباري بالمنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشار المحافظ- في تصريح له اليوم الأحد إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مخطط الاستفادة من الوحدات السكنية، التى تم إنشاؤها لصالح عمال ومهندسي مشروع “فوسفات أبو طرطور” بعد ما تم نقل ولاية الوحدات السكنية إلى تبعية محافظة الوادي الجديد وتدشين مشروع زراعي سكنى لدعم شباب الخريجين .

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