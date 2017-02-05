قال محافظ الدقهلية حسام الدين إمام بأنه تم صرف 100 ألف جنيه لمديرية الطب البيطري لتوفير التحصينات اللازمة للماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض، وشراء مادة “استركنين” السامة لمكافحة الكلاب الضالة.

وأوضح المحافظ اليوم الأحد أنه تم تحصين 72 ألف رأس ماشية وأغنام ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموي والطاعون وجدري الماشية، كما تم التأمين على 237 رأس ماشية و تقديم علاج مجاني لـ14 ألف رأس ماشية ودجاجة، بالإضافة إلي معاينة 916 مزرعة خلال شهر يناير الماضي.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها أو تتسبب في الإضرار بصحة المواطنين.