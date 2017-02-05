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أمير الكويت يعزي رئيس الإمارات في استشهاد أحد العسكريين باليمن
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت يعزي رئيس الإمارات في استشهاد أحد العسكريين باليمن

الأحد، 5 فبراير 2017 04:45 م
أ ش أ

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد العسكريين الإماراتيين المشاركين في عملية (إعادة الأمل لدعم الشرعية) في اليمن.

وفي ذات الإطار .. بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلتين.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية قد أعلنت أمس السبت مقتل أحد جنودها المشاركين في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثيين وحلفائها في اليمن.

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