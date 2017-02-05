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رئيس الوزراء:اجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن
دواجن
دواجن

رئيس الوزراء:اجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن

الأحد، 5 فبراير 2017 04:37 م
ا.ش.ا

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ان الحكومة تقوم باجراءات لمواجهة ارتفاع اسعار الدواجن فى الاسواق حيث سيتم زياده كميات الدواجن المستوردة لتغطية احتياجات السوق . موضحا أنه من حق هيئة السلع التموينية ان تستورد لضبط الأسواق وانه بموجب القانون فإن هيئة السلع التموينية معفيه من الجمارك .

وحول تأخر صدور اللائحة التتفيذية لقانون الاعلام ، قال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له اليوم، إنه يتم حاليا تجهيز العديد من القوانين من بينها قانون الاعلام حيث يستلزم أولا تشكيل المجالس ثم إصدار اللائحة التنفيذية التي توشك علي الصدور .

وحول التعديل الوزاري المرتقب، قال المهندس شريف اسماعيل، ان اعتذار المرشحين لا علاقة له بما تردد عن المرتبات، ولكن كل مرشح له وجهة نظر.

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