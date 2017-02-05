ثمة القليل ممن خطر لهم أحد تأثيرات اكتشاف كولومبس للبهارات اللاذعة التي نافست الفلفل الأسود الأكثر شهرة في الهند الشرقية

فبعد 500 عام من اكتشاف العالم الجديد، جاء الفلفل الحار Capsicum لينشر في العالم تجارة البهارات الحريفة والتي باتت تزرع في كل مكان من المناطق المدارية والمعتدلة من كوكبنا.

لم يكن الفلفل الحار هو الذي تسيد وسيطر على تجارة البهارات العالمية، بل بات هناك شكل من متنحية وراثية غير حريفة شكلت محصولا “أخضر” هاما عُدً من الخضروات خصوصا في المناطق ذات المناخ المعتدل.

إن النوع العالمي الجديد أي الفلفل الحار Capsicum هو فرد من أفراد أسرة إستوائية كبيرة تدعى Solanaceae التي تضم من بين ما تضم البطاطا والباذنجان وغيرها.

ونسب العديد من الخبراء 25 نوعا لهذا النوع من النبات، لكن ذلك يبقى في إطار التخمينات، ذلك أنه من المتوقع اكتشاف أنواع جديدة يطلق عليها تسميات أخرى.

ويبدو أن الاستكشاف وجمع النباتات في أرجاء العالم الجديد يعطي انطباعا عاما ومزيفا بوجود أنواع جديدة في هذا الجنس من النبات.

فقد اختار البشر وعن غير عمد أصنافا عدة، وأثناء توجههم بغية زراعتها محليا، يكونوا قد اختاروا لأنفسهم الأحجام والأشكال والألوان المورفولوجية (علم دراسة الشكل) ذاتها في ثلاثة أنواع متميزة على الأقل.