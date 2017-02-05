منبوذ من "أرض الفانيليا" جديد عمر كمال الدينالأحد، 5 فبراير 2017 04:38 م
صدر حديثا عن دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي رواية “أرض الفانيليا” للكاتب عمر كمال الدين ، وتنتمي الرواية للأدب الرومانسي .
و من وحي الرواية نقرأ :
” السعادة عدوى لن أصاب بها مطلقاً لأنني تناولت اللقاح ضدها حينما كنت صغيراً.
أنا مغناطيس قوي لكل تعاسة العالم، تزورني الأخبار السيئة يومياً و كأنني متحف للعذاب.
طعام أنا عديم النكهة، عديم الرائحة، عديم الحياة، انسكبت هي فجأة فوق تلك الوصفة الفاشلة لتعطي لها نكهة بمذاق الفانيليا.
عندما كانت تنتهي لقاءاتنا أنا و هايا كنت أعمد إلى عدم تدوين شئ بين اللقاء و الآخر، حرصاً على عدم تلويث عالمي بأشياء غيرها، و الآن أنا منقوع في ذلك العالم الملوث من دونها. مقلب قمامة كبير ذلك العالم من دون جنونها، ضحكاتها، صوتها، رائحتها، قبلاتها، تفاصيلها كافة. و الآن تمر الأيام بلا أى مذاق، بلا لون أو رائحة، عدت إلى عالمي الرديء مجدداً، تشوش إرسالي و ضاعت خارطتي، سفينة أنا أضاعت منارتها فضاعت في عرض البحر.
منبوذ أنا خارج حدود الجنة..مطرود أنا من أرض الفانيليا. “
جدير بالذكر عمر كمال الدين كاتب و شاعر مصري. خريج كلية تجارة، قسم إدارة أعمال – جامعة الأسكندرية ، اشتغل في مجال الموسيقي لفترة ..كشاعر غنائي..و تعامل مع العديد من المطربين مثل نادر نور، عبد الفتاح جريني، تامر حسني، مني أمرشا، شريف اسماعيل، تامر علي، أحمد سمير، و غيرهم.
و من أعماله ” أروع واحدٍ و عشرين شيئاً في إيميليا ” عن دار أطلس و هي رواية رومانسية تدور أحداثها حول إيميليا الفتاة نصف الرومانية نصف المصرية التي تأتي للمعيش مع والدها بمصر، و تبدأ في تلقي صناديق سوداء غامضة مليئة بالهدايا و الرسائل من شخص مجهول.وسوف يقام حفل التوقيع يوم واحد فبراير الساعه الثالثة ظهرا بجناح دار اطلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجوار باب 10 و11 .
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