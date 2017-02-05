كشف الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الوزارة لدعم المنشآت التعليمية بمحافظات الصعيد وهي (بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الأقصر)، من إنشاء مدارس جديدة للتعليم العام وعمليات إحلال وتجديد بالمدارس القائمة بزيادة قدرها 400% عن العام المالي 2015/2016.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي اليوم (الأحد) أنه تم الانتهاء من (238) مدرسة، و(3258) فصلا بمحافظات الصعيد (بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الأقصر) خلال العام المالي السابق وجاري تنفيذ (1067) مدرسة، و(14820) فصلا للعام المالي 2016/2017 بذات المحافظات.

وصرح اللواء يسرى عبد الله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأنه تم تنفيذ (10) مدارس من المشروع المصري الياباني في محافظات الصعيد، من إجمالي (45) مدرسة، وجارى إنشاء (18) مدرسة بمحافظات الصعيد بالتصاميم الهندسية المواكبة للنموذج الياباني من إجمالي (55) مدرسة.

وأوضح موقف إنشاء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظات الصعيد، حيث تم الانتهاء من إنشاء مدرسة بكل من محافظة أسيوط، والأقصر، والبحر الأحمر، وجارى إنشاء مدارس لبدء الدراسة بها العام الدراسي القادم بمحافظات بني سويف، وقنا، كذلك يوجد أراض متوفرة لدى الهيئة العامة للأبنية التعليمية وجارى الانتهاء من مستنداتها للبدء في إنشاء مدراس بمحافظات الفيوم وسوهاج.

وأكد أن مشروع الاستثمار في التعليم بدأ يجنى ثماره، حيث تم حجز (48) قطعة أرض بمحافظات الصعيد من إجمالي (200) قطعة للمرحلة الأولى من المشروع ، كذلك تم حجز (23) قطعة أرض بمحافظات الصعيد من إجمالي (200) قطعة للمرحلة الثانية من المشروع.

وقال اللواء يسري عبد الله إنه يوجد عدة مشروعات لخدمة التعليم الفني بمحافظات الصعيد منها: إنشاء المجمع التكنولوجي التعليمي لأبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، ويضم مدرسة فنية متوسطة نظام (3 سنوات)، وكلية تكنولوجية متوسطة (عامين دراسيين)، بالإضافة إلى كلية تكنولوجية عليا (عامان دراسيان) تمنح درجة البكالوريوس، وقد بلغت ميزانية إنشاء المجمع (20) مليون يورو، بالتعاون بين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والجانب الألماني وفق نظام التعليم الفني الألماني، وستبدأ الدراسة به في العام الدراسي 2017/2018، ومدرسة الطاقة الجديدة والمتجددة طاقة شمسية بإدفو، تم الاتفاق مع محافظة أسوان وهيئة المعونة الأمريكية على إنشاء هذه المدرسة، وستدعم هيئة المعونة المدرسة المذكورة بالتجهيزات والبرامج الدراسية الحديثة وفق بروتوكول تعاون مبرم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتكلفة تبلغ حوالي (15) مليون جنيه.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع محافظة البحر الأحمر وهيئة المعونة الأمريكية على إنشاء مدرسة الطاقة الجديدة والمتجددة طاقة رياح في الغردقة، بتكلفة تبلغ حوالى (20) مليون جنيه، والمجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم، تم إنشاء المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل لخدمة أبناء الفيوم والمحافظات المجاورة، ويضم المجمع مدرسة فنية متوسطة نظام (3 سنوات)، وكلية تكنولوجية متوسطة (عامين دراسيين)، بالإضافة إلى كلية تكنولوجية عليا (عامان دراسيان) تمنح درجة البكالوريوس، يضم المجمع أيضًا مدرسة مهنية نظام (3) سنوات، وقد بلغت ميزانية إنشاء المجمع (140,7) مليون جنيه مصري بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أن عدد المدارس الفنية الجديدة في محافظات الصعيد قد بلغ خلال العامين الأخيرين حوالى (13) مدرسة، وبلغ إجمالي المبالغ التي خصصت من الميزانية الاستثمارية لمديريات التربية والتعليم في الوجه القبلي لتطوير مدارس التعليم الفني خلال العامين الماضيين ما يقرب من مليار جنيه، وأيضًا تم الانتهاء من تطوير عدد (91) مدرسة فنية، وقد بلغ عدد الطلاب الملتحقيـن بمدارس التعليم المزدوج بمحافظات الصعيد (7044) طالبًا، ويحصل الطالب على مكافأة أثناء الدراسة قدرها (300) جنيه للفرقة الأولي، و(400) جنيه للفرقة الثانية، و(500) جنيه للفرقة الثالثة.