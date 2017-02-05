جديد.. فيس بوك يطلق "خدمة المواعدة"الأحد، 5 فبراير 2017 04:28 م
أطلق موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، خاصية تتيح لمستخدميه أن يتعرفوا على أشخاص من خارج قائمة أصدقائهم، من خلال خاصية التحديد الجغرافي “جي بي إس” على غرار تطبيق “تندر”.
وذكر موقع “تيك كرانش”، نقلا عن فيسبوك، أن الخدمة يمكن تسخيرها لأغراض مهنية بين مستخدمي التطبيق، كما قد تكون سبيلا إلى ترتيب المواعيد.
وجرى طرح الخاصية، لعدد محدود من مستخدمي فيس بوك حتى اللحظة، إذ بدأت بالظهور فعليا على أنظمة “إي أو إس” و”أندرويد”، في انتظار أن يجري تعميمها على باقي الهواتف، مستقبلا.
ويمكن العثور على الخاصية الجديدة في قائمة الخيارات التي تشمل قائمة الأصدقاء والمجموعات والأماكن القريبة.
وبات بوسع مستخدمي فيس بوك منذ مدة أن يعرفوا الأصدقاء القريبين منهم مكانيا عبر خاصية “Nearby friends”.
كما أن الموقع يخبر المستخدمين تلقائيا بأن أصدقاء لهم يوجدون في المكان نفسه، حين يتعلق الأمر بأصدقاء كثيري التفاعل فيما بينهم.
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