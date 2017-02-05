20 مليون طالب يدرسون في الجامعات المنتسبة لاتحاد جامعات العالم الإسلاميالأحد، 5 فبراير 2017 04:40 م
كشف المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، الدكتور عبد العزيز التويجري عن وجود 20 مليون طالب يدرسون في جامعات الاتحاد، مشيرا إلي أن النسبة العظمى من هؤلاء الطلاب يدرسون في جامعات الدول ذات الكثافة السكانية العالية.
وقدر التويجري النسبة السنوية المعتمدة للخريجين الفعليين من الطلاب الدارسين في مختلف المستويات بحوالى 60% (12 مليون طالب)، موضحا أن هذه النسبة لمن أكمل المسار الدراسي، ولا تشمل بطبيعة الحال نسبة الهدر المدرسي، ولا تغيير التخصص أو المؤسسة.
وأكد أن أعداد الطلاب الجامعيين في دول التعاون الإسلامي تشهد تزايدا مطردا بحكم ازدياد عدد المنتسبين إلى الجامعات الإلكترونية، ومؤسسات التعليم عن بعد، كما كشف عن وجود 24 جامعة جديدة، سيصادق على انضمامها للاتحاد في مؤتمره العام السابع الذي سيعقد في الرباط يومي 13 و14) فبراير الجاري.
وأشار التويجري إلى أن الاتحاد سيقدم خلال المؤتمر العام عدة مشاريع علمية تصب كلها في مجال تطوير الأداء الجامعي، ومنها آلية قياس لأداء الجامعات، ثم المرصد الإسلامي للتكنولوجيا والابتكار، الذي سيرصد أفضل الممارسات وأنجح التجارب داخل الجامعات الأعضاء، لتعميمها وتسهيل تبادلها، إلى جانب تخصيص جلسة علمية كاملة في برنامج المؤتمر للاستدامة المالية ودورها في تطوير الأداء المؤسسي للجامعات.
وبخصوص مشروع الجامعة الإسلامية الافتراضية، أوضح التويجري أنه تم استكمال الدراسة الفنية للجامعة، واختيار النظم التقنية، وإعداد المواد التعليمية، لافتا إلي أن الدراسة القانونية لإنشاء الجامعة لاتزال قيد النظر لضمان الحصول على أنسب وضعية إدارية ومالية للجامعة، منوها بأن مجلس أمناء الجامعة سينظر في التصور الجديد لها بناء على التطور المحرز، وذلك على هامش المؤتمر السابع.
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