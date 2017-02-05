أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التفجير الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة البحرينية المنامة مساء أمس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد عن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين قوله إن “المنظمة تتضامن مع حكومة مملكة البحرين في مواجهتها للأعمال الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها وترويع المدنيين الأبرياء والإضرار بالممتلكات العامة”، مجدداً موقف المنظمة الرافض للإرهاب بصوره وأشكاله كافة .

وتعرضت البحرين إلى تفجير إرهابي - مساء أمس - عند شارع قرب العاصمة المنامة، وذلك بعد ساعات من إحالة عشرة متهمين في قضية تشكيل جماعة لغرض إرتكاب أعمال ارهابية بالبلاد، والتي تم الكشف عنها منتصف العام الماضي، إلى المحكمة الجنائية ، ورأى المراقبون لتطورات الأوضاع أن هذه العملية الإرهابية جاءت لإثناء الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات لمواجهة