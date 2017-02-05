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مسلحون يقتحمون مقر مؤسسة الاستثمار الليبية بطرابلس
هجوم مسلح

مسلحون يقتحمون مقر مؤسسة الاستثمار الليبية بطرابلس

الأحد، 5 فبراير 2017 04:38 م
أ ش أ

أفاد موقع “المرصد” الليبي، اليوم  الأحد باقتحام مسلحين لمقر مؤسسة الاستثمار في العاصمة الليبية طرابلس، التي تشهد منذ أشهر عدة مناوشات بين الميليشيات المسلحة.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية عن المرصد قوله ” إن مسلحين اقتحموا، ظهر الأحد، المقر الرئيسي للمؤسسة..الكائن في برج طرابلس وسط العاصمة”.

وأشار إلى أن المسلحين طردوا لجنة المؤسسة الليبية للاستثمار المعينة بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

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