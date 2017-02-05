38 سفينة عبرت المجرى الملاحي لقناة السويسالأحد، 5 فبراير 2017 04:26 م
عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم 38 سفينة بحمولات بلغت 2 مليون و300 ألف طن.
وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم عبور 20 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و200 ألف طن، وكان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية “جيتي” بحمولة بلغت 198 ألف طن.
وضمت قافلة الجنوب 18 سفينة بحمولات بلغت مليونا و100 ألف طن، وكان أكبرها سفينة الحاويات الفرنسية “اميرجو فيسبوتشي” بحمولة بلغت 163 ألف طن.
وتصدرت سفينة الحاويات الفرنسية اميرجو فيسبوتشي القافلة الجنوبية لقناة السويس اليوم قادمة من ماليزيا في طريقها إلى فرنسا، وقال مصدر ملاحي مسئول بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية إن سفينة الحاويات الفرنسية العملاقة أميرجو فيزبوتشي قد تصدرت قافلة الجنوب بحمولتها البالغة 163 ألف طن وهى تحمل على متنها قرابة 13 ألفا و800 حاوية مختلفة.
وأضاف أن السفينة الفرنسية العملاقة والتي أنتجت عام 2010 تعبر ضمن الخط الملاحي جنوب آسيا وأوروبا بشكل منتظم لخدمة حركة التجارة العالمية ضمن فئة سفن الحاويات الفرنسية العملاقة التي تنتجها الشركة لنقل أكبر عدد ممكن من الحاويات والبضائع في نفس الرحلة لتقليل التكلفة.
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