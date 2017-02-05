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فيديو مسرب يكشف مفاجأة جوجل.. "الروبوت الكابوس"
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فيديو مسرب يكشف مفاجأة جوجل.. "الروبوت الكابوس"

الأحد، 5 فبراير 2017 04:25 م

كشف مقطع فيديو مسرب أحد أحدث اختراعات شركة “بوسطن ديناميك” المتخصصة في صناعة الرجال الآليين، التي أطلقت عليه “الروبوت الكابوس”.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، فإن الروبوت، الذي يتمتع بدقة بالغة ويستطيع التحرك وتخطي العراقيل الموضوعة أمامه بشكل مرن، طورته شركة “بوسطن ديناميك” التابعة لمجموعة “جوجل”.

ووصف مؤسس الشركة، مارك رايبرت، الروبوت بالكابوس، قائلا إنه أكثر تطورا من “الروبوتات” المعهودة، كما يملك القدرة على حمل شحنات ثقيلة.

ويتوفر الإنسان الآلي المطور على نظام دينامي يتيح له أن يحافظ على توازنه أثناء الحركة، مما يجعله قادرا على أن يصعد السلم ويقوم بعدد من الأعمال اليدوية مثل تقديم العصير وإلقاء القمامة في المكان المخصص لها.

وسبق للشركة أن طورت عدة نسخ من الإنسان الآلي، إذ طرحت في السنوات الأخيرة، كلا من روبوت “أطلس” و”روبوت سبوت ميني”، لكن بوسطن ديناميك لم تطرح حتى اليوم أجهزتها للبيع أمام العموم.

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