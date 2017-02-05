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عبد الرازق مصطفي يوقع "صاحب الكباريه" بمعرض الكتاب
صاحب الكباريه

عبد الرازق مصطفي يوقع "صاحب الكباريه" بمعرض الكتاب

الأحد، 5 فبراير 2017 04:25 م
خاص -محيط

يحتفل الكاتب ” عبد الرازق مصطفي” ، اليوم الأحد، بتوقيع مجموعته القصصية “صاحب الكبارية” “، الصادرة عن الدار للنشر والتوزيع بالتعاون مع جماعة “إضافة” الثقافية ، وذلك بجناح الدار في صالة 2 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وتضم المجموعة القصصية ١٧قصة تناقش فيها العلاقات المربكة بين المرأة والرجل،والاحتياج الروحي والتشكك والتركيبة المجتمعية المعقدة المليئة بالصراعات اللانهائية في مجتمع ينزع الضحك وهو مليئ بالإحباط وعدم امتلاك الحلم.

ومن قصص المجموعة : “عقل مسرطن،الشبكة المقدسة ،دستور خلفي،إبهار مميت،على مشارف إحتلال”.
ويعد هذا العمل الأدبي هو أول الأعمال الأدبية للكاتب ويشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠١٧ .

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