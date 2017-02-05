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“تنشيط السياحة”: 40% تراجعًا فى السائحين الوافدين خلال 2016
سيلفي في الاقصر سياحة

“تنشيط السياحة”: 40% تراجعًا فى السائحين الوافدين خلال 2016

الأحد، 5 فبراير 2017 04:30 م

تراجعت أعداد السياحة الوافدة بنسبة 40% خلال 2016 مقارنة بها فى عام 2015.

وقال هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال المؤتمر الصحفى للهيئة اليوم، إن السياحة بدأت التحسن خلال شهر سبتمبر الماضى حتى شهر ديسمبر الذى شهد ارتفاعا فى الأعداد الوافدة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

ذكر أن الهيئة تعمل على استعادة الحركة الوافدة من الأسواق التقليدية لأنها تمثل 78% من إجمالى الأعداد الوافدة، بالتوازى مع فتح الأسواق الجديدة فى أوروبا الشرقية وآسيا، إلى جانب زيادة الأعداد الوافدة من أمريكا اللاتينية.

أوضح أن فتح الأسواق الجديدة يتوقف على وجود طلب على السوق المصرى ولا يمكن بث الحملات الدعائية لمصر إلا بوجود طلب حقيقى على السوق المحلي، إلى جانب توفر البنية التحتية اللازمة لنقل السياح.
تابع أن الهيئة بدأت الاعتماد على أنواع جديدة من السياحة، على رأسها مسار العائلة المقدسة، والسياحة الاستشفائية.

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