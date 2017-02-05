قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة قنا علي محمود جابر إنه تم ضخ 1300 طن من المواد البترولية بمختلف أنواعها بالمستودع الرئيسي ومحطات الوقود على مستوى المحافظة، ووصول 469 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط.

وأشار جابر في تصريح اليوم الأحد، إلى أنه تم ضخ 500 طن من السولار و400 طن من بنزين 80 و400 طن من بنزين 92، ووصول 469 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط، وطرح 40 ألفا و764 اسطوانة بوتاجاز منزلي وألف و574 اسطوانة بوتاجاز تجاري بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة.