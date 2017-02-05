أصبحت مواقع التواصل الاجماعي تشكل أحد أكبر التهديدات التي تواجهها العلاقات الزوجية في جميع أنحاء العالم، وذلك مع ارتفاع حالات الطلاق والمشاكل الأسرية المرتبطة بهذه المواقع.

ولا يزال موقع الفيس بوك الذي ظهر منذ أكثر من 10 سنوات الموقع الأكثر شهرة واستخداماً للتواصل الاجتماعي، وهو سلاح ذو حدين يمكن استخدامه بطرق إيجابية لتعزيز العلاقات الاجتماعية، أو بطرق سلبية تؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد على حماية زواجك من الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني:

1- الاتفاق بين الزوجين على الأشياء الي يمكن أو لا يمكن نشرها على الفيسبوك، بحيث لا يتفاجىء أي منهما بمنشور لا يرضى عنه في صفحة شريك حياته على الفيس بوك. فوضع قواعد مسبقة حول نوعية الصور ومقاطع الفيديو والمنشورات يحمي من المشاكل في المستقبل.

2- مشاركة كلمات المرور، فهذا الأمر يمنح كل طرف القدرة على دخول حساب الطرف الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة نشاطاته، كما أن ذلك يعزز الثقة المتبادلة بين الزوجين.

3- إظهار الاحترام والتقدير لشريك حياتك على صفحتك في الفيس بوك، فهذا الأمر يظهر مدى قوة العلاقة بينكما، ويشكل درعاً قوياً ضد تدخلات الآخرين في هذه العلاقة.

4- لا تصادق على الفيس بوك أشخاصاً كانت تربطك بهم علاقاتك عاطفية في الماضي، وإذا شعرت أن أي منشور يمكن أن يؤذي مشاعر شريك حياتك فلا تنشره على الإطلاق.

5- يمكن أن تراسل شريك حياتك على الفيس بوك، لكن ذلك لا يجب أن يكون بديلاً عن التواصل الشخصي بينكما.

6- لا تناقش المشاكل التي تنشأ بينك وبين شريك حياتك على الفيس بوك، فهذه المشاكل تخصكما وحدكما ولا يجب أن يطلع عليها أو يتدخل فيها أحد.

7- إذا أظهر شريك حياتك إعجاباً بمنشور على الفيس بوك ولم يرق لك هذا المنشور، فلا تتخذ موقفاً حاداً ضده، بل حاول نقاش الأمر بهدوء وموضوعية.

8- توقف عن تصفح الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي خلال المساء، واترك هذا الوقت لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرتك.