تنظم وزارة الآثار عصر اليوم ملتقى علميا للاحتفال بالذكرى الـ131 على اكتشاف مقبرة “سنجم” بمنطقة دير المدينة بالبر الغربي بالأقصر، وذلك بقاعة المؤتمرات بمتحف التحنيط بالأقصر.

وقال إسلام عزت، عضو المكتب العلمي لوزير الآثار، إن الملتقى يأتي في إطار الاحتفالات التي تقيمها الوزارة بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بمناسبة ذكرى اكتشاف المقبرة.

ويشارك في الاحتفالية نخبة من أهم علماء المصريات والصيانة والترميم من البعثات المصرية والأجنبية العاملة بمقابر دير المدينة، من بينهم الدكتور آن كلير سالماس والدكتور سيدريك لارشيه من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والدكتور مصطفى الصغير عضو المكتب العلمي لوزير الآثار، وممثل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة لترميم وصيانة المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر.

وأضاف “عزت”، أن الاحتفالية ستتضمن أيضاً مشاركة من طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الوادي الجديد بنشاطات فنية وأعمال جغرافيتي، وبهذه المناسبة أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار قرار بفتح مقابر دير المدينة مجاناً للزيارة اليوم الأحد.

وجدير بالذكر أن مقبرة “سنجم” قد اكتشفت على يد عالم الآثار ماسبيرو في 2 فبراير 1886، وهى مسجلة برقم “TT1” وتعتبر أحد أهم مقابر دير المدينة لما تحويه من نقوش وجداريات ملونة لازالت محتفظة برونقها حتى اليوم.

وقد كان سنجم يشغل منصب الخادم الملكي في عهد الملك ستي الأول وابنه رمسيس الثاني.