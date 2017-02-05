الزواج والجنس تعتبر من المواضيع التي تثير دائما الرغبة في بحثها، ربما لأن الجنس والقدرة على الحب يستمران في التطور والتغير مدى الحياة.

لذا نأتى إليكم بأشهر الأسئلة الشائعة حول الزواج والجنس والإجابات من المتخصيين فى شئون العلاقات وتتمثل فى :

1 - ماذا نعني بـ “علاقات جنسية صحية”؟ وما معنى مصطلح الزواج والجنس ؟

الجواب: يتم التعبير عن العلاقة الجنسية الصحية بشكل مختلف بالنسبة لكل زوجين، لان لدى كل شخص احتياجات جنسية مختلفة. مع ان الانشطة المرتبطة بالعلاقات الجنسية يمكن ان تختلف من زوج الى اخر، الا ان الجنس “الصحي”، بشكل عام فيما يخص الزواج والجنس، ينبغي ان يشمل ما يلي:

يجب ان يكون كلا الطرفين راضيين بنفس المستوى من النشاط الجنسي المشترك.

يجب الا يشعر اي من الطرفين بانه مجبر على القيام بشيء ما لا يريد هو القيام به.

لديك الحق في قول “لا”لممارسة الجنس في اي وقت ولاي سبب من الاسباب.

هنالك احترام متبادل قبل وبعد ممارسة الجنس.

العلاقات الجنسية يجب ان لا تؤثر على التقدير الذاتي لدى اي من الطرفين.

يجب ان تتوفر بين الطرفين ثقة وانفتاح بالنسبة للتاريخ الجنسي والنشاط الجنسي الحالي.

2 - هل هناك طريقة لتغيير او زيادة الرغبة الجنسية اثناء الزواج؟

الجواب: يقول الخبراء ان الجواب يرتبط بشكل اقل بالدافع الجنسي عند الشخص، ويتعلق اكثر بالسؤال ما اذا كان الدافع الجنسي قد وصل الى ذروته. ففي حين ان مستوى الرغبة والدافع الجنسي هو شيء فردي، الا انه يمكن ان يتغير عند تغير الشريك، اثناء العلاقة نفسها، فيزيد او يقل مع مرور الوقت.

يمكن للسن ايضا ان يغير من مستوى الدافع الجنسي، عند الرجال وعند النساء على حد سواء، وعادة ما يعزى هذا الى انخفاض في الهرمونات الجنسية. علاوة على ذلك، هناك العديد من الحالات العاطفية والجسدية، وكذلك ايضا الادوية بما فيها بعض مضادات الاكتئاب، التي يمكن ان تثبط الرغبة الجنسية.

اذا كانت هنالك مشكلة جسدية تتسبب في فقدان الدافع الجنسي - مثل مشاكل الانتصاب عند الرجال او الالم عند ممارسة الجنس لدى النساء – او اذا كان كلا الزوجين (او احدهما) يتلقيان العلاج المهني، فان الرغبة الجنسية تتغلب على ذلك في كثير من الاحيان. اذا كانت هنالك مشكلة عاطفية تشكل عائقا، فان التحدث مع مستشار او معالج جنسي يمكن ان يساعد. واحيانا، قد تتغلب الرغبة الجنسية على المشكلة من تلقاء نفسها عندما تتغير ظروف الحياة، مثل ظهور شريك جديد.

ادمان الجنس يشمل البحث عن الجنس، مع تفضيله على اي شيء اخر.

3 - هل من الممكن ان تصبح عاجزا عن ممارسة الجنس مع التقدم في العمر؟

الجواب: على افتراض ان كلا من الزوجين يتمتعان بصحة جيدة، فان الخبراء يقولون ان الرجال والنساء على حد سواء يمكنهم الاستمرار في ممارسة الجنس في اية مرحلة من العمر. مع ذلك، فان عملية الشيخوخة نفسها، مع العديد من الظروف الصحية، يمكن ان تجعل ممارسة الجنس اكثر صعوبة، ثم اكثر فاكثر صعوبة مع تقدم العمر.

مع ذلك، حتى عندما تكون ممارسة الجنس والزواج والجنس معادلة غير ممكنة، تذكروا ان الحميمية الجسدية يمكن ان تتخذ اشكالا كثيرة، وغالبا ما تجلب الشيخوخة فهما اكبر للطرق العديدة التي يمكن للزوجين ان يمتعا بعضهما الاخر بواسطتها.

4 - ما هو تعريف ادمان الجنس وماذا يشمل؟

الجواب: ادمان الجنس يصف الحاجة الشديدة، التي لا يمكن السيطرة عليها، الى الجنس، السعي وراء الجنس بحيث غالبا ما ياخذ اولوية على جميع الاشياء الاخرى في الحياة، بما في ذلك العمل والعلاقات العائلية والاجتماعية. مدمنو الجنس غالبا ما ينشغلون في سلوكيات خطرة، يمكن ان تشمل ممارسة الجنس غير الامن والبحث عن محفزات في الحالات الخطرة. وهم يبررون سلوكهم امام انفسهم، عادة، حيث ان معظم مدمني الجنس لا يرون في افعالهم اية مشكلة، على الرغم من انهم يشعرون احيانا بالذنب او الخجل بعد قضاء شهوتهم.

تشمل السلوكيات المرتبطة بادمان الجنس: الاستمناء القهري، العديد من العلاقات خارج اطار الزواج والجنس، ممارسة الجنس مع اشخاص غير معروفين او ممارسة الجنس مع الغرباء الواحد تلو الاخر؛ الاستخدام المنتظم والدائم للمواد الاباحية، الحاجة الدائمة الى الاثارة الجنسية عبر الهاتف او عبر الانترنت - السايبر، ممارسة الجنس مع العاهرات بشكل متواصل، الاستعراء الجنسي Sexual exhibitionism، البصبصة (مشاهدة اخرين يمارسون الجنس) والبحث عن شركاء لممارسة الجنس.