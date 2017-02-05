مفاجأة.. بدانة الزوج قد تؤخر عملية الإنجابالأحد، 5 فبراير 2017 03:08 م
عندما يتعلق الأمر بالأنجاب، كثيرا ما يشدد الأطباء على ضرورة تمتع الزوجة بوزن معتدل محذرين من وقوعها فريسة للبدانة.. إلا أن الأبحاث الطبية أكدت أهمية تمتع كلا الزوجين بوزن مناسب لعدم تأخرهم في الإنجاب .
فقد كشفت الأبحاث أنه في حال معاناة الزوج والزوجة من السمنة المفرطة على حد سواء، قد تتراجع فرص إنجابهم سريعا، مقارنة بالأزواج معتدلي الوزن، وفقا لتحليل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة .
وقال راجيفهوارى سونجارام الباحث في المعهد الوطني الأمريكي لصحة الطفل والتنمية البشرية، والمشرف على تطوير الأبحاث إن بدانة الزوجين، تضطرهما لأخذ وقت أطول للإنجاب.
كان الباحثون في دراسات سابقة قد لاحظوا وجود ارتباط بين البدانة المفرطة لدى الإناث وانخفاض فرص الحمل، إلا أن الدراسة الحديثة أكدت على وجود علاقة لزيادة وزن الرجل بانخفاض عدد الحيوانات المنوية.
وتطرح الدراسة الحالية آفاقا جديدة لضرورة خضوع الزوج في بعض الأحيان لعلاجات تعزيز الخصوبة، وأخذ قياسات للدهون في الجسم، لمدة عام قبل حدوث الحمل .
وقالت لورين وايز أستاذ علم الأوبئة في جامعة بوسطن الأمريكية، تعد هذه الدراسة مساهمة فعالة لمعرفة مشكلات الإنجاب بين الزوجين.
كانت الدراسة قد أجريت على مجموعة مكونة من 501 زوج من الأزواج في ولاية ميتشيجان الأمريكية خلال الفترة 2005- 2009، كانوا يسعون للإنجاب، حيث تم استبعاد الأزواج الذين يعانون من العقم، حيث تراوح سن النساء ما بين 18- 40 عاما.. وقد تم دراسة أنماط الحياة والعادات الصحية وتدوين سجلات بدورات الحيض بين الزوجات ووزنهن ومحيط خصرهن.
وأظهرت النتائج وبشكل عام، لوحظ معاناة 27 % من النساء و41٪ من الرجال من السمنة المفرطة، إضافة أن الغالبية العظمى من الرجال والنساء مارسوا نشاطا بدنيا أقل، في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات الخصوبة بنسبة 59% وهو ما ساهم بشكل مباشر في تراجع فرص إنجابهم .
-
«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من هذا الموقع
ناشد جهاز حماية المستهلك في بيانه الصادر اليوم جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخى الحذر قبل الاشتراك في المسابقات التي يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ...Sun, 05 Feb 2017 11:32:41 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
طارق الملا : تحسـين الخدمات المقـدمة للمواطـنين أولويات قطاع البترول
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن أولويات قطاع البترول تستهدف التوسع فى تحسـين الخدمات المقـدمة للمواطـنين وتوفــير المنتجات البترولية ...Sun, 05 Feb 2017 11:18:25 GMT
-
ارتفاع معدلات الوفيات المبكرة بين الشباب الأمريكي
تميل معدلات الوفاة المبكرة إلى الانخفاض بالبلدان الغنية في ظل تحسن الرعاية الصحية وتوقف الشباب عن التدخين بشكل أكبر مثل أمريكا وغيرها من الدول بين عامي 1970 و2010. ...Sun, 05 Feb 2017 11:01:31 GMT
-
بروتكول تعاون مشترك بين مصر للطيران وماستر بزنس جروب
وقعت شركة مصر للطيران،بروتوكول تعاون مع شركة ماستربزنس جروب المنظمة لمعرض فارماسي اكسبو التجمع الاكبر للصيادلة فى مصر والشرق الأوسط ، لتكون الناقل الرسمي للحدث، ...Sun, 05 Feb 2017 10:47:36 GMT
-
بالتفاصيل..الجيش السعودي يلقن الحوثيين درسا قاسيا على "جبل الفدنة"
أفادت مصادر سعودية أن قرابة 80 حوثيًا لقوا مصرعهم بنيران الجيش السعودي، أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي السعودية عبر الحدود. ونقلت قناة “العربية” عن مصادرها ...Sun, 05 Feb 2017 10:47:36 GMT
-
شريف رمزي: "سبع صنايع" دراما كوميدية بمشاركة نجوم الصف الأول
أعرب الفنان شريف رمزي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “سبع صنايع”، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي من خلال حلقات متصلة منفصلة يتم تصوير مشاهده بالكامل داخل ديكور ...Sun, 05 Feb 2017 10:47:36 GMT
-
تحيا مصر: "ميسي" يشارك في مبادرة "أبدا بنفسك".. فيديو
أكد محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن مصر عالجت 4 أضعاف ما تم علاجه من مرضي فيروس سي في العالم، لافتًا إلي ان نجم الكرة العالمي “ميسي” سيحضر إلى مصر ...Sun, 05 Feb 2017 10:39:21 GMT
-
تأجيل قضية «قاضي الحشيش» إلى 8 فبراير
أصدرت محكمة جنايات السويس، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل قضية قاضي الحشيش، وذلك للاستماع لمرافعة الدفاع في جلسة يوم الأربعاء 8 فبراير المقبل، وإجراء المعاينة لموقع ...Sun, 05 Feb 2017 12:16:44 GMT