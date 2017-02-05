الإفرازات المهبلية الطبيعية سائلة، شفافة ولا تسبب الشعور بالألم. لكن الإفرازات المهبلية التي لا تكون طبيعية، شائعة جداً وقد تنجم عن عدة أسباب كما ذكرها موقع ( ويب طب ) .

قد تؤدي التغيرات الهرمونية الى الاصابة بالتهيج والجفاف في منطقة المهبل لدى النساء المتقدمات في السن. اذا كنت تعانين من هذه الاعراض، فقد تكونين بحاجة الى مرهم يستلزم وصفة طبية.

كما قد تؤدي السدادات القطنية التي تم نسيانها والاجسام الغريبة الاخرى الى تهيج المهبل، والى ظهور الافرازات المهبلية. يشير الم البطن والنزيف اللذان لا يظهران خلال فترة الدورة الشهرية الى وجود مشكلة حقيقية يتعين معالجتها.

العوامل التي قد تسبب الإصابة بالإفرازات المهبلية

هنالك العديد من العوامل التي قد تسبب الإصابة بالعدوى المهبلية والإفرازات المهبلية وهي تشمل:

- خليط من الجراثيم (إلتهاب المهبل غير المحدد).

- عدوى الفطريات (المونيليا أو المبيضات البيضاء) قد تسبب الإفرازات البيضاء، اللزجة (الكثيفة) والتي يكون ملمسها كالجبنة.

- المشعرات (trichomonas) هي عبارة عن جراثيم شائعة، تسبب الحكة الشديدة والإفرازات البيضاء التي تشبه الزبد.

أعراض تستدعي التوجه لمراجعة الطبيب

هذه العدوى ليست خطيرة، ولكنها تسبب الشعور بعدم الإرتياح. في العديد من الأحيان تزول العدوى بشكل تلقائي، ولكن إذا إستمرت الإفرازات بالظهور لعدة أيام ينبغي التوجه لمراجعة الطبيب.

يجدر التنويه إلى أهمية مراجعة الطبيب في حال كانت لديك شكوك باحتمال تعرضك إلى مرض ينتقل عن طريق ممارسة الجنس. لا داعي للشعور بالخجل، فالأطباء يقومون بمعالجة هذه الحالات بشكل دائم. إذا تم تشخيص إصابتك بمرض منقول جنسياً، يجب عليك أن تخبري زوجك كي يتلقى العلاج هو أيضا.

الإفرازات المهبلية التي تكون بكمية كبيرة.

الإفرازات التي يكون لونها أخضر، أصفر أو رمادياً، ويكون ملمسها كالجبنة، والتي يتم إفرازها كالنزيف أو التي تكون ذات رائحة كريهة.

المنطقة المصابة مؤلمة أو تسبب الحكة.

إذا كان الحديث يدور عن إفرازات مهبلية لدى طفلة لم تصل إلى سن البلوغ الجنسي بعد.

العلاج المنزلي للافرازات المهبلية

غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون هو العلاج المنزلي للإفرازات المهبلية.

استخدمي الملابس الداخلية القطنية والفوط اليومية، كما ينبغي المواظبة على إستعمال العازل الذكري أثناء ممارسة الجنس. كذلك، يستحسن أن تقومي بالإستحمام يومياً.

قد تساعد المراهم المضادة للفطريات، والتي تُعطى دون وصفة طبية، إذا كانت الإفرازات مماثلة لتلك التي عانيت منها عند إصابتك بعدوى الفطريات.

عليك إطلاع الطبيب/ة على حقيقة استخدامك للمضادات الحيوية لمعالجة حالة أو مرض ما، قد يقوم الطبيب بتغيير نوع الدواء.

إذا شعرت بأن الأعراض التي تعانين منها تزداد سوءاً أو إذا إستمرت الأعراض لبضعة أيام على الرغم من اتباعك للعلاج المنزلي، يجب عليك أن تتوجهي لمراجعة الطبيب. كما ويجب الامتناع عن الاستحمام لمدة 24ساعة قبل موعد اللقاء مع الطبيب.

عند زيارة الطبيب

يقوم الطبيب أحياناً بإجراء فحص نسائي يدوي، وقد يقوم بإجراء زرع استنبات من المهبل.

المراهم أو التحاميل هي العلاج الأكثر شيوعاً للإفرازات المهبلية. قد يصف الطبيب دواء يتم تناوله عن طريق الفم لبعض حالات عدوى الفطريات أو عدوى المشعرات. وفي حال الاشتباه بالإصابة بمرض منقول جنسياً، يقوم الطبيب باعطاء مضادات حيوية ويكون على الزوج، أيضا، تلقي العلاج بالمضادات الحيوية أيضا.