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وساطة مصرية لتبادل «أسرى» بين حماس وإسرائيل
الأسرى الفلسطينيون - فلسطين

وساطة مصرية لتبادل «أسرى» بين حماس وإسرائيل

الأحد، 5 فبراير 2017 03:06 م

كشف مصدر فلسطيني تابع لحركة حماس  لـ مراسل الإذاعة العبرية للشؤون الفلسطينية، عن رفض الحركة مقترحًا إسرائيليًا يتم بموجبه إجراء تبادل لأسير إسرائيلي مقابل أسير فلسطيني للحركة عبر وساطة مصرية، وذلك على أساس إنساني.

وأشار المصدر الذي تحدث مع مراسل الإذاعة العبرية “ريشت بيت” للشؤون الفلسطينية، بأن حماس لديها الاستعداد فقط لإجراء تبادل أسرى شامل.

وأشارت الإذاعة العبرية، بأن اسرائيل قدمت مقترحًا تقوم بموجبه بالإفراج عن الأسير بلال الرزاينة وهو شقيق لقيادي في حركة حماس، ويعاني من اضرابات نفسيه، مقابل الإفراج عن الأسير الإسرائيلي “ابرا منغيستو” أو هاشم السيد على أساس انساني، كونهما يعانيان من اضطرابات نفسية وفقًا لإسرائيل .

وأضاف المصدر الفلسطيني، بأنه في حال تدخلت مصر في صفقة لتبادل الأسرى، فإن حماس ستبارك هذا التدخل والتحرك، ومع ذلك فقد أكد بأن هذا الموضوع ليس مطروحًا على جدول الأعمال.

وأشار إلى أن مصر طلبت من حماس تسليمها 10 مطلوبين متواجدين في قطاع غزة من ضمنهم مصريون، ولكنه أكد أن هؤلاء المطلوبين لا يتواجدون في قطاع غزة، وأن عددًا منهم لم يدخل القطاع نهائيًا.

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