يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره الكاميروني في التاسعة مساء اليوم “الأحد”، بتوقيت القاهرة، على ملعب الصداقة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

ويرصد موقع “كورابيا”، خلال الإنفوجرافيك التالي التشكيل المتوقع للفراعنة لمواجهة الكاميرون.

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، علي جبر، أحمد المحمدي.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، تريزيجيه، محمد صلاح

خط الهجوم: عمرو وردة.

ويسعى المنتخب المصري للفوز بالمباراة وحصد اللقب الثامن له بكأس الأمم الإفريقية، بينما يتطلع منتخب أسود الكاميرون للفوز من أجل التتويج بلقبه الخامس.

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