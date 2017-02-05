قدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول حجم الأعباء التي تتحملها الدولة لدعم الطاقة الكهربائية، والتي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة جراء تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، لتصل من 30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه سنويًا.

كما عرض الوزير الجهود التي تتم للربط الكهربائي مع دول الجوار، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.