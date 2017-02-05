 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 02:15 مساءً
روابط سريعة
أفغانستان: قائد كبير في طالبان من بين 54 مسلحا قتلوا في هلمند
حركة طالبان‎

أفغانستان: قائد كبير في طالبان من بين 54 مسلحا قتلوا في هلمند

الأحد، 5 فبراير 2017 02:54 م
أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد أن 54 مسلحا على الأقل، من بينهم قائد كبير في حركة طالبان، قتلوا خلال عمليات تطهير في إقليم “هلماند” بجنوب البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان لها بثته وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية على موقعها الإلكتروني - أن المسلحين قتلوا خلال عمليات التطهير ومكافحة الإرهاب المشتركة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان، أن جميع المسلحين، من بينهم قائد محلي كبير ينتمي لحركة طالبان واسمه “حكمة الله”، قتلوا في حي جرامسر.. كما أفاد البيان أن هذه العمليات جرت بدعم من وحدات المدفعية التابعة للجيش الأفغاني بجانب القوات الجوية الأفغانية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3