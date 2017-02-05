أفغانستان: قائد كبير في طالبان من بين 54 مسلحا قتلوا في هلمند

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد أن 54 مسلحا على الأقل، من بينهم قائد كبير في حركة طالبان، قتلوا خلال عمليات تطهير في إقليم “هلماند” بجنوب البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان لها بثته وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية على موقعها الإلكتروني - أن المسلحين قتلوا خلال عمليات التطهير ومكافحة الإرهاب المشتركة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان، أن جميع المسلحين، من بينهم قائد محلي كبير ينتمي لحركة طالبان واسمه “حكمة الله”، قتلوا في حي جرامسر.. كما أفاد البيان أن هذه العمليات جرت بدعم من وحدات المدفعية التابعة للجيش الأفغاني بجانب القوات الجوية الأفغانية.