ذكر مصدر فرنسي مطلع أن مهاجم منطقة “اللوفر” بباريس رفض صباح اليوم الأحد التحدث مع المحققين.

وكانت السلطات الفرنسية أوضحت، أمس، بأن الوضع الصحي لمنفذ اعتداء اللوفر في تحسن، بعد أن خضع لعملية جراحية بمستشفى “جورج بومبيدو” بالعاصمة الفرنسية إثر تلقيه عدة أعيرة نارية.

وكشف مدعي عام باريس فرانسوا مولانز أن المعتدي يشتبه بأنه مصري الجنسية مقيم بدولة الإمارات ويبلغ من العمر 29 عاما، ودخل فرنسا في 26 يناير قادما من دبي وحجز عودة في 5 فبراير.

فيما أكدت مصادر أخرى ان منفذ الاعتداء يدعى عبد الله رضا الرفاعي حماحمي من مواليد 19 يونيو 1988 بمحافظة الدقهلية.