شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة مواصلة الأداء المتميز لقطاع الكهرباء، وتطويره بشكل مستمر، ليلبي احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، كي يشعر المواطنون بتحسن ملحوظ في الخدمة المقدمة وانتظام التيار الكهربائي، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا والمناطق النائية.

وأشار الرئيس إلى الدور الأساسي الذي يقوم به قطاع الكهرباء في مواكبة النمو الاقتصادي المتزايد في مصر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.