الصحة : تدريب ٩٠٠ طبيب وممرضة على خدمات الصحة المدرسيةالأحد، 5 فبراير 2017 02:47 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ 34 دورة تدريبية لفرق العمل بخدمات الصحة المدرسية بالمحافظات باجمالي 900 طبيب و ممرضة وذلك في إطار دعم وتطوير خدمات الصحة المدرسية المقدمة لطلبة المدارس في مصر وذلك خلال عام 2016 المنقضى.
أوضحت الدكتورة هالة ماسخ رئيس قطاع الرعاية الأساسية أنه تم المرور الاشرافي على 24 الف و347 مدرسة خلال العام الماضي لمتابعة الإجراءات الوقائية والإكتشاف المبكر للأمراض المعدية والحد من انتشارها بين طلبة المدارس بنسبة 100% ، كما تم عمل زيارات إشرافية للفريق المركزي بالوزارة على 378 مدرسة للوقوف على تفعيل الخدمات الصحية داخل المدارس وتفعيل الخطة الوقائية للأمراض المعدية الخاصة بالقطاع الوقائي بالوزارة.
وأضافت ماسخ أنه تم متابعة الانتهاء من عمل الفحص الطبي الدوري الشامل لطلاب المدارس لــ 4 مليون و807 الف طالب بنسبة تغطية قدرها 96.71% بالإضافة الى متابعة تطعيم طلاب المدارس بالطعم الثنائي لـ 2 مليون و261 الف طالب بنسبة تغطية 84.06% والطعم السحائي لــ 3 مليون و532 الف طالب بنسبة تغطية 97.2%، و أنه تم عمل فيديو كونفرانس بالتنسيق بين التربية والتعليم والقطاع الأزهرى والتأمين الصحي ومسئولي الصحة المدرسية بالمديريات لرفع الوعي الصحي لدى المجتمع المدرسي عن مرض الأنفلوانزا الموسمية وانفلوانزا الطيور لتفعيل الاجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنشأت التعليمية.
وفيما يتعلق بدعم وتطوير خدمات صحة الشباب والمراهقين، أشارت “ماسخ” الى تنفيذ 15 دورة تدريبية لفرق العمل بعيادات صحة الشباب بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج لعدد 346 طبيب و313 ممرضة من خلال اعداد محتوى تدريبي يتعلق بخدمات الشباب والمراهقين لرفع مهارات هذا الفريق في التعامل مع هذه الفئة العمرية، هذا وتم تفعيل الخدمة بالمراكز المختارة بالمحافظات الثلاث وأعداد المترددين هي 35716 حالة تردد منهم 15834 ذكور و 19882 اناث.
وفي سياق متصل أشارت “ماسخ” أنه تم تنفيذ 11 زيارة اشرافية على المراكز الصحية المشاركة في برنامج الرعاية الصحية للأطفال بلا مأوى ومتابعة كيفية تقديم الخدمة لهؤلاء الأطفال، وذلك لخفض معدل الوفيات والمراضة بين الاطفال بلا مأوى.
وأضافت أنه تم توسيع التعاون مع المجالس المتخصصة والمنظمات الأهلية والدولية و تم المشاركة في المسح الميداني لعمل خريطة للوضع التغذوي في جمهورية مصر العربية بالإشتراك مع اليونيسيف والادارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة حيث قام فريق الاشراف المركزي بالادارة بعمل 22 مقابلة مع الادارات المعنية لجمع البيانات بها.
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