كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن العديد من الشركات التي أسسها نجل الرئيس الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب، تعرضت للإفلاس ويواجه ترامب الابن العشرات من الدعاوى القضائية المتعلقة بتسويات ما بعد الإفلاس والتهرب من الضرائب.

وأضافت الصحيفة ان ترامب الابن دخل في شراكة مع رجل الأعمال جيريمي بلاكبورن من ولاية يوتاه الأمريكية، وأقام الشريكان العديد من المؤسسات المتخصصة في إسكان الطبقات الفقيرة، ولكن واجهت تلك الشركات الفشل والإفلاس واحدة بعد الأخرى.

وحاول ترامب الابن أن يحقق طموحه بعيدا عن هيمنة الأب، واتجه إلى إنشاء مساكن منخفضة التكاليف، وخلال الفترة بين 2009 و2014 لم تحقق شركات ترامب الابن أي نجاح يذكر، بالرغم من أنه استخدم اسم والده لجذب المستثمرين وتجاوز أية عراقيل في عالم الاستثمار، وقد تدخلت مؤسسة ترامب الأب لمساندة نجله، وعملت على إنقاذه من التداعيات الخطيرة لقضايا الإفلاس.

