أهم أحداث اليوم الأحد 5 فبرايرالأحد، 5 فبراير 2017 02:44 م
القاهرة- ليبرفيل.. يواجه المنتخب المصرى لكرة القدم، فى التاسعة نظيره الكاميروني، على استاد “اميتيه” الجابوني، في إطار مباراة النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
سوهاج.. تفتتح وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظة سوهاج.
القاهرة.. تنظم محافظة القاهرة، بالتعاون مع مركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ندوة بعنوان “الخدمة المدنية والتشريعات الوظيفية طبقا للقانون 81 لسنة 2016”، بحضور كل من نائبي المحافظ للمنطقتين الجنوبية والغربية.
القاهرة.. تنظم غرفة القاهرة التجارية، ملتقى الأعمال المصري- الكوري لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويأتي ذلك خلال زيارة وفد من جمعية التنمية الكورية المصرية ####KEDA#### للغرفة لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري.
بنها.. تنطلق، فعاليات الدورة الزراعية الـ39 لطلاب كليات الزراعة والتي تقام وتنظمها كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها تحت رعاية وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية والدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها.
القاهرة.. يعقد مجلس الأعمال المصري- الكيني، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مبادرة الوفد المصري والبعثة التجارية إلى كل من (كينيا ورواندا)؛ والتي تمثل مبادرة جديدة من القطاع الخاص المصري لزيادة الصادرات للمنتجات المصرية في أسواق القارة السمراء.
القاهرة .. تختتم، فعاليات الدورة الـ11 للمعرض الدولى للأثاث والديكور والمفروشات “فيرنكس وذي هوم” بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
القاهرة.. ينظم متحف النسيج المصري وإدارة القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، احتفالية بعنوان “التحطيب تراث مصري يصل للعالمية”؛ بمناسبة تسجيل التحطيب فى القائمة التمثيلية للتراث غير المادى العالمي بمنظمة اليونسكو.
القاهرة.. تحتفل مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، بإطلاق أول دبلوم في جودة الرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع الهيئة الدولية المشتركة للاعتماد، تحت رعاية وزارة الصحة.
القاهرة-الخرطوم.. تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعات مجلس وزراء البيئة لدول السياج الإفريقي الكبير، وذلك لمدة ثلاثة أيام بالعاصمة السودانية.
القاهرة.. يقيم “مركز سينما الحضارة”، ورشة عمل بعنوان “الإذاعة المباشرة والتعليق الصوتي”، ويدير الورشة الإعلامي مصطفى خضر.
الأقصر.. تفتح وزارة الآثار، أبواب الزيارة مجاناً لمقابر دير المدينة بالبر الغربي بالاقصر؛ بمناسبة الملتقى العلمى، الذي تنظمه الوزارة للاحتفال بالذكرى الـ131 على اكتشاف مقبرة سنجم بمنطقة دير المدينة.
الأقصر.. تنطلق فعاليات معرض الأقصر للكتاب - ويستمر لمدة أسبوع - بالتنسيق مع مكتبة بيان، تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر.
القاهرة.. تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، فى الثامنة من مساء غد، حفلاً فنياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى السابعة والنصف ، حفلاً غنائياً يحييه فريق “فيوجن”، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية.
القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، فى الثامنة ، حفلاً غنائياً تحييه الفنانة الشابة “فيروز كراوية”، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية.
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«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من هذا الموقع
ناشد جهاز حماية المستهلك في بيانه الصادر اليوم جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخى الحذر قبل الاشتراك في المسابقات التي يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ...Sun, 05 Feb 2017 11:32:41 GMT
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قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
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طارق الملا : تحسـين الخدمات المقـدمة للمواطـنين أولويات قطاع البترول
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن أولويات قطاع البترول تستهدف التوسع فى تحسـين الخدمات المقـدمة للمواطـنين وتوفــير المنتجات البترولية ...Sun, 05 Feb 2017 11:18:25 GMT
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ارتفاع معدلات الوفيات المبكرة بين الشباب الأمريكي
تميل معدلات الوفاة المبكرة إلى الانخفاض بالبلدان الغنية في ظل تحسن الرعاية الصحية وتوقف الشباب عن التدخين بشكل أكبر مثل أمريكا وغيرها من الدول بين عامي 1970 و2010. ...Sun, 05 Feb 2017 11:01:31 GMT
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بروتكول تعاون مشترك بين مصر للطيران وماستر بزنس جروب
وقعت شركة مصر للطيران،بروتوكول تعاون مع شركة ماستربزنس جروب المنظمة لمعرض فارماسي اكسبو التجمع الاكبر للصيادلة فى مصر والشرق الأوسط ، لتكون الناقل الرسمي للحدث، ...Sun, 05 Feb 2017 10:47:36 GMT
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بالتفاصيل..الجيش السعودي يلقن الحوثيين درسا قاسيا على "جبل الفدنة"
أفادت مصادر سعودية أن قرابة 80 حوثيًا لقوا مصرعهم بنيران الجيش السعودي، أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي السعودية عبر الحدود. ونقلت قناة “العربية” عن مصادرها ...Sun, 05 Feb 2017 10:47:36 GMT
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شريف رمزي: "سبع صنايع" دراما كوميدية بمشاركة نجوم الصف الأول
أعرب الفنان شريف رمزي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “سبع صنايع”، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي من خلال حلقات متصلة منفصلة يتم تصوير مشاهده بالكامل داخل ديكور ...Sun, 05 Feb 2017 10:47:36 GMT
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تحيا مصر: "ميسي" يشارك في مبادرة "أبدا بنفسك".. فيديو
أكد محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن مصر عالجت 4 أضعاف ما تم علاجه من مرضي فيروس سي في العالم، لافتًا إلي ان نجم الكرة العالمي “ميسي” سيحضر إلى مصر ...Sun, 05 Feb 2017 10:39:21 GMT
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تأجيل قضية «قاضي الحشيش» إلى 8 فبراير
أصدرت محكمة جنايات السويس، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل قضية قاضي الحشيش، وذلك للاستماع لمرافعة الدفاع في جلسة يوم الأربعاء 8 فبراير المقبل، وإجراء المعاينة لموقع ...Sun, 05 Feb 2017 12:16:44 GMT