أهم أحداث اليوم الأحد 5 فبراير

القاهرة- ليبرفيل.. يواجه المنتخب المصرى لكرة القدم، فى التاسعة نظيره الكاميروني، على استاد “اميتيه” الجابوني، في إطار مباراة النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

سوهاج.. تفتتح وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظة سوهاج.

القاهرة.. تنظم محافظة القاهرة، بالتعاون مع مركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ندوة بعنوان “الخدمة المدنية والتشريعات الوظيفية طبقا للقانون 81 لسنة 2016”، بحضور كل من نائبي المحافظ للمنطقتين الجنوبية والغربية.

القاهرة.. تنظم غرفة القاهرة التجارية، ملتقى الأعمال المصري- الكوري لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويأتي ذلك خلال زيارة وفد من جمعية التنمية الكورية المصرية ####KEDA#### للغرفة لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري.

بنها.. تنطلق، فعاليات الدورة الزراعية الـ39 لطلاب كليات الزراعة والتي تقام وتنظمها كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها تحت رعاية وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية والدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها.

القاهرة.. يعقد مجلس الأعمال المصري- الكيني، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مبادرة الوفد المصري والبعثة التجارية إلى كل من (كينيا ورواندا)؛ والتي تمثل مبادرة جديدة من القطاع الخاص المصري لزيادة الصادرات للمنتجات المصرية في أسواق القارة السمراء.

القاهرة .. تختتم، فعاليات الدورة الـ11 للمعرض الدولى للأثاث والديكور والمفروشات “فيرنكس وذي هوم” بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

القاهرة.. ينظم متحف النسيج المصري وإدارة القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، احتفالية بعنوان “التحطيب تراث مصري يصل للعالمية”؛ بمناسبة تسجيل التحطيب فى القائمة التمثيلية للتراث غير المادى العالمي بمنظمة اليونسكو.

القاهرة.. تحتفل مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، بإطلاق أول دبلوم في جودة الرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع الهيئة الدولية المشتركة للاعتماد، تحت رعاية وزارة الصحة.

القاهرة-الخرطوم.. تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعات مجلس وزراء البيئة لدول السياج الإفريقي الكبير، وذلك لمدة ثلاثة أيام بالعاصمة السودانية.

القاهرة.. يقيم “مركز سينما الحضارة”، ورشة عمل بعنوان “الإذاعة المباشرة والتعليق الصوتي”، ويدير الورشة الإعلامي مصطفى خضر.

الأقصر.. تفتح وزارة الآثار، أبواب الزيارة مجاناً لمقابر دير المدينة بالبر الغربي بالاقصر؛ بمناسبة الملتقى العلمى، الذي تنظمه الوزارة للاحتفال بالذكرى الـ131 على اكتشاف مقبرة سنجم بمنطقة دير المدينة.

الأقصر.. تنطلق فعاليات معرض الأقصر للكتاب - ويستمر لمدة أسبوع - بالتنسيق مع مكتبة بيان، تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر.

القاهرة.. تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، فى الثامنة من مساء غد، حفلاً فنياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى السابعة والنصف ، حفلاً غنائياً يحييه فريق “فيوجن”، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية.

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، فى الثامنة ، حفلاً غنائياً تحييه الفنانة الشابة “فيروز كراوية”، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية.