التهابات الحوض تهدد 2.5 مليون سيدة أمريكية بالعقمالأحد، 5 فبراير 2017 02:43 م
حذرت دراسة أمريكية جديدة من أن التهابات الحوض والجهاز التناسلي تهدد أكثر من 2.5 مليون سيدة أمريكية , ودفعهن نحو الوقوع فريسة للعقم
وآلام البطن الدائمه.
وجد العلماء أن النساء اللاتي يعانين من التهابات الحوض كن معرضات بمعدل ثلاث مرات للمعاناة من العقم مقارنة بغيرهن.
وشدد الباحثون على إمكانية علاج التهابات الحوض بصورة فعالة وأكيدة في محاولة لتجنب حدوث العقم بين النساء.
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