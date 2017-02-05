تحيا مصر: "ميسي" يشارك في مبادرة "أبدا بنفسك".. فيديو

أكد محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن مصر عالجت 4 أضعاف ما تم علاجه من مرضي فيروس سي في العالم، لافتًا إلي ان نجم الكرة العالمي “ميسي” سيحضر إلى مصر ...