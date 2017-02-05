بدء تدريب المعلمين لإبرام عقود عملهم للعمل بالإماراتالأحد، 5 فبراير 2017 02:37 م
بدأت مؤسسة “جيمس للتعليم” بدولة الإمارات البرنامج التدريبي لمدة 7 أيام للمدرسين المصريين من بعض التخصصات الذين تم اختيارهم للعمل في مجال التدريس لاختيار من يتناسب والعمل بالمؤسسة بواسطة مدربيها وذلك بمقر المؤسسة الثقافية العمالية بالقاهرة ؛ تمهيدا لإبرام عقود العمل لمن سيقع عليهم الاختيار النهائي بديوان عام وزارة القوي العاملة.
صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قائلا : إن المؤسسة ستتحمل جميع تكاليف السفر واستخراج الإقامات الخاصة بالذين تم اختيارهم طبقا للقوانين المعمول بها بدولة الإمارات..مشيرا إلى أن المؤسسة اختارت 81 فردا للتدريب وحضر منهم 71 فقط حيث سيتم اختيار 50 معلما ذكورا وإناثا الذين سيجتازون التدريب بنجاح للعمل بفروعها بالإمارات.
وأشار إلى التخصصات التي سيتم اختيارها هم حملة اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها براتب شهري يتراوح بين 4000 و6000 درهم إمارتي شاملا السكن فضلا عن تأمين المواصلات والتأمين الصحي للمعلم وتعليم مجاني لطفل واحد داخل مدارس مجموعة مؤسسة “جيمس للتعليم” ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.
وتابع سعفان أن مؤسسة “جيمس للتعليم” بدولة الإمارات كانت قد طلبت 50 معلما ذكورا وإناثا للعمل بفروعها بالإمارات منهم العشرون الأوائل من خريجي جامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية لأعوام من 2012 حتى 2015، فضلا عن الدارسين المميزين من خريجي معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعتي القاهرة والإسكندرية على أن تكون الشهادة الأصلية في اللغة العربية مع خبرة سنة واحدة أو بدون لجميع المتقدمين.
يذكر أن مؤسسة “جيمس للتعليم” هي واحدة من أكبر شركات التعليم على مستوى العالم وتعمل في نشاط التعليم منذ عام 1965 بدولة الإمارات العربية المتحدة وتضم المجموعة ما يقرب من 40 مدرسة بالإمارات فقط.
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