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محمود معروف: كوبر يعتمد على حماية المرمى وأداء المنتخب يحسب لهم
الناقد الرياضي محمود معروف

محمود معروف: كوبر يعتمد على حماية المرمى وأداء المنتخب يحسب لهم

الأحد، 5 فبراير 2017 03:17 م
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أكد الكابتن محمود معروف، الناقد الرياضي، أن المنتخب المصري حصل على بطولة أفريقيا 7 مرات، ونتمنى ان تكون الثامنة، اليوم الأحد، في مقابل 4 مرات لمنتخب الكاميرون، مشيرا إلى أن النجوم السابقين للكاميرون لم يتكرروا في تاريخها الكروي، حيث كانت تمتلك أعظم حراس مرمى في التاريخ.

وأضاف “معروف” في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، أن خطة المدرب الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر، تعتمد على الدفاع حتي لا يصاب مرماه بأي هدف يصعب عليه تعويضه، موضحا أن أداء المنتخب المصري حتى الآن “رائعا ويحسب لهم”، متمنيًا تحقيق الفوز والحصول على كأس أفريقيا.

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