افتتاح أول جسر ثلاثي الأبعاد في أسبانياالأحد، 5 فبراير 2017 02:36 م
افتتح في إحدى المتنزهات العامة في العاصمة الأسبانية مدريد أول جسر مشاه مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري الأوروبي أن الجسر الرائد صنعه فريق من معهد الهندسة المعمارية المتقدمة في إقليم “كتالونيا” شمال شرق أسبانيا بالتعاون مع مركز الأبحاث والتعليم في برشلونة الذين عملوا مع فرقة من المهندسين المعماريين والهندسة الميكانيكية والإنشائية فضلا عن ممثلي البلديات حتى يرى التصميم النور.
ويمتد الجسر لمسافة 40 قدما على ممر مائي في متنزه “قشتالة- لا مانتشا” بمدينة “ألكوبينداس” في العاصمة مدريد.
وهو مصنوع من ثمانية أجزاء كل جزء يتألف من طبقات من مسحوق خرسانة منصهر مدعم بمادة البولي بروبلين اللدن.
واوضح فريق التصميم إن تصميم الجسر ثلاثي الأبعاد يسمح بتوزيع المواد بصورة جيدة مع تقليل كمية النفايات عن طريق إعادة تدوير المواد الخام أثناء عملية التصنيع, ليكون إنجازا مهما بالنسبة لقطاع التشييد على المستوى الدولي, فحتى الآن لم يتم تطبيق هذه التكنولوجيا في مجال الهندسة المدنية.
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