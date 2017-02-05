تُنظم وكالة بيزنس فرانس معرض الشرق الأوسط للكهرباء الذي سيقام في دبي في الفترة من 14 إلى 16 فبراير، ويعد المعرض مرجعاً لقطاع الكهرباء على مستوى الشرق الأوسط الموسع، ويشارك فيه 27 شركة فرنسية.

ويهتم المعرض بعرض منتجات وتكنولوجيا وابتكارات الشركات وذوي النفوذ في مجال الأعمال القادمين من الإمارات العربية، وكذا من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت.

وقالت الوكالة في بيانها، أنه على الجناح الفرنسي مجدداً أن يرفع شعار التميز، من خلال تنوع العرض المقدم، إذ ستقوم الشركات المشاركة بعرض إجمالي فروع هذا القطاع، من حيث المعدات والتطبيقات الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فضلا عن منتجات وأنظمة الحماية والتأمين والإنارة.

وجدير بالذكر أن فرنسا تقدم حلولا تنافسية مبتكرة لتلبية الاحتياجات الناتجة عن تزايد حجم المشاريع الضخمة المنفذة في الشرق الأوسط.

وطبقاً لإحصائيات النقابة المهنية الفرنسية لقطاع الكهرباء (GIMELEC)، فإن المعدات الكهربائية تمثل في فرنسا 182 شركة موردة لحلول كهربائية ولأنظمة تصنيع أوتوماتيك لخدمة أسواق الطاقة والتشييد ومراكز المعلومات واافتتاح معرض الشرق الأوسط للكهرباء بدبي.. 14 فبراير