حضر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري فعاليات المؤتمر الأول لشباب محافظة كفر الشيخ، كما حضر الورشة الخاصة بتطوير المنظومة الزراعية والإنتاج الحيواني بالمحافظة، وذلك بمقر المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ومحافظي الشرقية والإسماعيلية والغربية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.

وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر عقد الدكتور محمد عبدالعاطي لقاء مع مهندسي وزارة الموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ بحضور مديري العموم بالمحافظة، وذلك لمناقشة تطوير منظومة الري بالمحافظة.

كما تفقد الوزير أثناء الزيارة الميدانية أعمال السد الترابى بمصرف نمرة (7) وهو عمل صناعي تم إنشاؤه للعمل على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى الموجودة بالمصرف لصالح محطات الطوارئ الواقعة على مصرف فرش الجناين، والتي تقع بزمام الإدارة العامة لري شرق كفر الشيخ، وذلك في إطار السياسة العامة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.

رافق الدكتور عبد العاطي في الزيارة المهندس السعيد هميسة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، والمهندس أشرف المحمدي مدير عام الإدارة العامة لري شرق كفر الشيخ.

كما قام الدكتور محمد عبدالعاطي بزيارة للإدارة العامة لوسط الدلتا التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، حيث تفقد سيادته المشاريع التجريبية لحماية المناطق المنخفضة والتي يتم تنفيذها من خلال الهيئة.

وتهدف تلك المشروعات لحماية الأراضي المنخفضة الممتدة من محطة كهرباء البرلس حتى حائط رشيد، حيث تعاني تلك المناطق من الغمر بمياه البحر أثناء النوات مما تطلب إقامة تلك الأعمال الخفيفة لحمايتها وتمثلت المشروعات التجريبية في عمل ثلاثة أنواع من الحماية من المواد المتاحة بالمنطقة، وذلك على شكل جسور رملية يتوسطها مصدات للرمال من خلال استخدام البوص، وجسور طينية يتم تثبيتها بالنباتات.

وقد رافق الدكتور عبد العاطي أثناء الزيارة المهندس السعيد هميسة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ والمهندس عبد الرازق عبد النبى مدير عام الدراسات بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمهندس جمعة الشامى مدير عام إدارة وسط الدلتا بالهيئة.