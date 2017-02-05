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بالصور .. عائلة كندية تصنع رجل من الثلج
رجل الثلج

بالصور .. عائلة كندية تصنع رجل من الثلج

الأحد، 5 فبراير 2017 03:18 م

انتشر على العديد من مواقع الإنترنت مجموعة من الصور تظهر عائلة كندية وقد نجحت في تشكيل “رجل ثلج” عملاق تجاوز ارتفاعه 6 أمتار.

وتظهر الصور، أفراد العائلة وهم يشكلون هيكلا كبيرا من الألواح الخشبية مفرغا من الداخل ويثبتوه على الأرض، بعدها قاموا بصب كميات كبيرة من الثلج فوقه قبل أن يشرعوا بنحت رجل ثلج عملاق منه  - وفقا لروسيا اليوم .

ورغم ضخمة رجل الثلج هذا إلا أنه لم يحطم الرقم القياسي في طوله.. ففي ديسمبر الماضي، وخلال المعرض السنوي للمنحوتات الثلجية، تمكن المشاركون من تشكيل رجل ثلج عملاق بارتفاع 34 مترا.

رجل الثلج

رجل الثلج

رجل الثلج

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