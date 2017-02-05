نفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن بتأجيل الدراسة ليوم 16 فبراير الجاري.

وأكدت المصادر، أنه لا توجد أي نية للتأجيل.

وأشارت المصادر، إلى أن الدراسة في موعدها المقرر 11 فبراير الجاري.