 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 12:26 مساءً
روابط سريعة
حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني
الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم‎

حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني

الأحد، 5 فبراير 2017 01:25 م

نفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن بتأجيل الدراسة ليوم 16 فبراير الجاري.

وأكدت المصادر، أنه لا توجد أي نية للتأجيل.

وأشارت المصادر، إلى أن الدراسة في موعدها المقرر 11 فبراير الجاري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3