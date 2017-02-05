 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 12:24 مساءً
روابط سريعة
وزير التموين يطالب الوفد الزراعى الامريكي بالاستثمارفى المناطق اللوجستيه
وزير التموين محمد على مصيلحي
وزير التموين محمد على مصيلحي

وزير التموين يطالب الوفد الزراعى الامريكي بالاستثمارفى المناطق اللوجستيه

الأحد، 5 فبراير 2017 01:24 م
كتب-ربيع شعبان

بحث محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه والوفد الزراعى الامريكى سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل الاستثمار فيما بينهما فى مجال الانتاح الغذائى  والتبادل السلعى وتعبئه السلع الغذائيه .

وطالب الوزير الوفد بالاستثمارفى المناطق اللوجستيه التى تقوم الحكومة بانشائها حاليا وانشاء مصانع غذائيه بها ومصانع تعبئه مؤكدا ان الحكومه ستساعد فى توفير الاراضى الازمه لاقامه تلك المصانع مع امدادها بالمرافق كامله.

وحضر الاجتماع من وفد الزراعه الامريكى جوسيلين براون نائب رئيس العلاقات الزراعيه الخارجيه و تيم براون من شئون التكنولوجيا والعلوم ... ورن فيردونك الوزير المفوض الزراعى بالسفارة الامريكيه ومحمد حمزه مساعد اول الوزير المفوض ،ومن وزارة التموين  واحمد يوسف نائب رئيس هيئة  السلع التموينيه والدكتور محمد بدر نائب رئيس لجنه المساعدات الاجنبيه.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3