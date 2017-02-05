بحث محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه والوفد الزراعى الامريكى سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل الاستثمار فيما بينهما فى مجال الانتاح الغذائى والتبادل السلعى وتعبئه السلع الغذائيه .

وطالب الوزير الوفد بالاستثمارفى المناطق اللوجستيه التى تقوم الحكومة بانشائها حاليا وانشاء مصانع غذائيه بها ومصانع تعبئه مؤكدا ان الحكومه ستساعد فى توفير الاراضى الازمه لاقامه تلك المصانع مع امدادها بالمرافق كامله.

وحضر الاجتماع من وفد الزراعه الامريكى جوسيلين براون نائب رئيس العلاقات الزراعيه الخارجيه و تيم براون من شئون التكنولوجيا والعلوم ... ورن فيردونك الوزير المفوض الزراعى بالسفارة الامريكيه ومحمد حمزه مساعد اول الوزير المفوض ،ومن وزارة التموين واحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينيه والدكتور محمد بدر نائب رئيس لجنه المساعدات الاجنبيه.