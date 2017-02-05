 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 12:25 مساءً
روابط سريعة
مسلحو "القاعدة" يختطفون قائدا في حرس الرئيس اليمني بمحافظة أبين
القاعدة في اليمن

مسلحو "القاعدة" يختطفون قائدا في حرس الرئيس اليمني بمحافظة أبين

الأحد، 5 فبراير 2017 01:25 م
متابعات

أفادت مصادر أمنية يمنية اليوم الأحد، بأن مسلحي تنظيم “القاعدة” الإرهابي اختطفوا قائد أمني بحرس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في أطراف مدينة لودر بمحافظة “أبين” عندما كان متجها نحو مدينة عدن.

وأكدت المصادر - حسبما أوردت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية - أن مسلحي القاعدة اعترضوا سيارة العقيد عبدالله الخضر حسين، وقاموا بإنزاله من السيارة، ثم اقتادوه إلى جهة غير معروفة.

وتشهد مدينة لودر والمناطق المجاورة لها، توترا بين مسلحي القاعدة والسكان المحليين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وكانت الحكومة والتحالف العربي دفع - أمس - بتعزيزات جديدة إلى شقرة على أن تتجه إلى لودر كي تتصدى لعناصر القاعدة الذين يسعون للسيطرة على مدن محافظة أبين.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3