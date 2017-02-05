أفادت مصادر أمنية يمنية اليوم الأحد، بأن مسلحي تنظيم “القاعدة” الإرهابي اختطفوا قائد أمني بحرس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في أطراف مدينة لودر بمحافظة “أبين” عندما كان متجها نحو مدينة عدن.

وأكدت المصادر - حسبما أوردت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية - أن مسلحي القاعدة اعترضوا سيارة العقيد عبدالله الخضر حسين، وقاموا بإنزاله من السيارة، ثم اقتادوه إلى جهة غير معروفة.

وتشهد مدينة لودر والمناطق المجاورة لها، توترا بين مسلحي القاعدة والسكان المحليين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وكانت الحكومة والتحالف العربي دفع - أمس - بتعزيزات جديدة إلى شقرة على أن تتجه إلى لودر كي تتصدى لعناصر القاعدة الذين يسعون للسيطرة على مدن محافظة أبين.