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طلب إحاطة بالبرلمان لاستدعاء وزيري الداخلية والاتصالات
مجلس الشعب

طلب إحاطة بالبرلمان لاستدعاء وزيري الداخلية والاتصالات

الأحد، 5 فبراير 2017 01:18 م

تقدم النائب عبد الحميد كمال، عن حزب التجمع، بطلب إحاطة، لاستدعاء اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية والمهندس ياسر القاضي، وزيرالاتصالات، بشأن ما أذيع من تسريبات هاتفية خاصة بوزير الخارجية أثناء محادثته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف كمال، في طلب الإحاطة الموجه إلى وزيري الداخلية والاتصالات، يجب للحكومة أن ترد على كيفية حدوث مثل هذه التسريبات، ومدى صحتها، ومن المسؤل عنها، نظراً لما تمثله من خطورة على الأمن القومي المصري.

وقال إن مصر فى حالة حرب مع الإرهاب، فضلاً عن وجود المتآمرين ضد البلد، الأمر الذي يتطلب استدعاء وزيري الداخلية والاتصالات لمناقشة هذا الأمر طبقا للدستور.

كما طالب بعقد جلسة خاصة بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لمناقشة هذا الأمر.

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