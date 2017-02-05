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دهب تستقبل1881 سائحا خلال 24 ساعة
دهب

دهب تستقبل1881 سائحا خلال 24 ساعة

الأحد، 5 فبراير 2017 01:16 م

قال علي حمادة، رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب، إن المدينة استقبلت ألفا و881 سائحا، خلال ال 24 ساعة الماضية، بينهم 95 سائحا أجنبي وألف و782 سائحا مصريا و4 سائحين عرب.

وأضاف «حمادة» في تصريح اليوم الأحد، أن السائحين زاروا مناطق البلوهول والثري بولز واللاجونا لممارسة رياضة الغوص، وأيضًا قاموا برحلات سفاري إلى وادي قني والطويلات للتمتع بركوب الجمال وتناول العشاء البدوي، بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية في أبو جالوم والبلولاجون عن طريق الجمال والمراكب.

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