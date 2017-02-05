عثرت أجهزة الأمن في البحيرة، اليوم، على قنبلة هيكلية بمحيط مجلس الدولة بدمنهور، وتبين بعد فحصها من قبل خبراء المفرقعات، أنها تحتوى على 3 صواريخ ملفوفة بشريط لاصق مع بطارية.

وكان اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بأنه خلال مرور المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور، لتفقد الحالة الأمنية بالمدينة، عثر على جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة، بمحيط مجلس الدولة.

وانتقلت القيادات الأمنية، وفريق من خبراء المفرقعات والحماية المدنية، برئاسة العميد جمال ياسين رئيس الحماية المدنية، إلى محيط مبنى مجلس الدولة، وتم عمل كردون أمني حول المنطقة ومنع المواطنين من المرور.

وبالفحص تبين أن الجسم المعثور عليه قنبلة هيكلية، عبارة عن 3 صواريخ ملفوفة بشريط لاصق مع بطارية، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.