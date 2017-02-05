ناشد جهاز حماية المستهلك في بيانه الصادر اليوم جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخى الحذر قبل الاشتراك في المسابقات التي يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت وضرورة التأكد من مصداقيتها بالرجوع الى الجهة المعلنة لضمان عدم تعرضهم لحالات نصب أو سرقة لبياناتهم الشخصية .

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز قد رصد وجود اعلان على أحد مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي http://car.arabenew.com يقوم بحث الأشخاص على كسب سيارة YUKON GMC بمناسبة العام الجديد 2017 بمناسبة ذكرى تأسيس الشركة وانه ليس على الشخص سوى القيام بخطوات بسيطة من خلال الدخول على الصفحة وادخال البيانات الشخصية.

ولفت يعقوب إلى أنه تم التواصل مع ممثل شركة جنرال موتورز مصر للاستفسار عن مدى صحة المسابقة وتبعيتها للشركة، وكانت المفاجأة بأن الشركة قد نفت وجود أية علاقة لها بالمسابقة.

وأضاف يعقوب أنه بالتحري تبين أن هذا الموقع مسجل ببيانات شخص يدعى HASSAN ENNACIRI بدولة المغرب، وأن الموقع الإليكتروني يبث من خلال خادم موجود بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا علاقة له بشركة جنرال موتورز.